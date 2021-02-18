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Воронежцы создали новую петицию за отмену застройки жилыми домами яблоневого сада

Обращение за день подписали более 300 человек
Олег ИВАНОВ
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Воронежцы 17 февраля создали новую петицию за отмену застройки жилыми домами яблоневого сада и за его благоустройство в парк. Адресовали обращение губернатору Александру Гусеву.

- Много чего за прошлый год не удалось спасти: и природных, и архитектурных ценностей. Пожалуйста, давайте не дадим уничтожить еще и наш красивый яблоневый сад! Сейчас там гуляют дети и взрослые, родители с колясками, пожилые и молодежь. Там красота и тишина. Там уголок дикой природы среди плотно застроенного района. Это место хотят плотно застроить жилыми домами. А район уже перенасыщен! В садах и школе очереди - не попасть. Даже обещанные новые школа и детсад в другой половине яблоневого сада не помогут. Так как их и так уже много лет ждут несколько близлежащих районов города, - говорится в обращении.

Автор петиции предлагается придать яблоневому саду статус особо охраняемой природной территории. На момент публикации обращение подписали более 300 человек.

Ранее мы сообщали, в Воронеже торги на яблоневые сады выиграла одна из структур ДСК.

Впрочем, появятся и социальные объекты: в 2022 году по адресу Московский проспект, 142у появится новая поликлиника на 1 100 посещений в смену с подстанцией скорой помощи. Также речь шла о строительстве поликлиники.

Напомним, зеленые насаждения, за которыми давно никто по непонятной причине не ухаживал, сначала пытались отдать под застройку с помощью мошеннической схемы. А потом, когда этот номер не прошел, все же решили, что садам не быть, потому что они фактически большей частью превратились в дрова и бурелом.