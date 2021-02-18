За год в Воронежской области зафиксировали более 940 градостроительных нарушений

За 2020 год в Воронежской области прокуроры зафиксировали более 940 градостроительных нарушений. 110 должностных лиц привлечено к дисциплинарной и административной ответственности. При этом оказалось, что «отступления» позволяют себе и участники строительного рынка, но и органы власти.

Так, прокурор Коминтерновского района открыл дела об административном нарушении в отношении должностных лиц ООО «Арт-Финанс» и ООО «Авангард» (по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ).

Например, застройщик, например, мог в одностороннем порядке изменить цены. Или заявить, что оформление договора цессии (уступки прав)возможно только при наличии письменного согласия самого застройщика. Встречались и условия об освобождении компаний от какой-либо ответственности за нарушение сроков передачи объекта и другие.

Распространены и случаи отступления застройщиков от проектной документации. В частности ООО «Силовик» не оснастил многоквартирный дом № 73б по улице Ростовская индивидуальными приборами учета тепловой энергии. Прокуратура Левобережного района внесла руководству организации представление.

А в индустриальном парке «Масловский» без разрешительной документации и без уведомления инспекции государственного строительного надзора построили трансформаторную подстанцию. Прокуратура возбудила дело в отношении КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации(по ч. 1 и ч. 2 ст. 9.5 КоАП РФ).