Под Воронежем грузовик смял выскочившую с второстепенной дороги легковушку

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

18 февраля примерно в 13.40 в Рамонском районе грузовик «КамАЗ» смял автомобиль «Лада Веста». ДТП случилось на улице Ленина села Русская Гвоздевка. За рулем отечественной легковушки был 23-летний житель Липецкой области. По предварительным данным, на перекрестке неравнозначных дорог он не предоставил преимущество фуре.

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

За рулем «КамАЗа» с полуприцепом «Тонар» был 47-летний уроженец Ставропольского края, он двигался по главной дороге и не успел затормозить перед выскочившей с второстепенной дороги машины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Веста» и его пассажиры: 38-летний мужчина и 49-летняя женщина, жители Воронежа, с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.