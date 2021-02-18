Один из подозреваемых в экстремизме воронежцев оказался военным

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Стало известно, куда делся четвертый подозреваемый в деле об экстремизме. 19-летний организатор неонационалистической группы «МКУ» в Воронеже успел за это время призваться в армию. Он служит в одной из воинских частей областного центра. Поэтому его отправили под надзор командования этой части. Об этом корреспонденту «КП-Воронеж» сообщил источник.

– Его отправили под наблюдение воинской части, согласно статье 104 УПК, поэтому в отношении него ходатайства о мере пресечения в суд не поступало, – пояснили корреспонденту «КП».

19-летний молодой человек также, как и другие участники ОПГ, стал фигурантом двух уголовных дел о разжигании межнациональной ненависти и вражды по п. «в» ч.2 ст.282 УК РФ.

Трое других фигурантов сегодня оказались в Ленинском райсуде. Там и им избрали меру пресечения. Самого молодого, 18-летнего, отпустили под домашний арест, его наставника отправили на два месяца в СИЗО. Третьего, 26-летнего молодого человека, который имеет отношение к организации, ограничили в действиях.

По данным следствия, в январе 2020 года в Воронеже была создана экстремистская банда. Лидером ее выступил 19-летний молодой человек. С апреля того же года с помощью трафарета и аэрозоля с краской он со своим 33-летним товарищем наносил на стены и заборы в городе нацистские лозунги. Осенью к ним присоединился еще и несовершеннолетний участник. В данный момент силовики выявляют других лиц, причастных к преступлению. В ходе обысков правоохранители нашли в квартире у них запрещенные книги, листовки, одежду и изделия с нацистской свастикой, а также мобильные устройства, оружие.