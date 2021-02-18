Воронежские активисты обратились в ЮНЕСКО с просьбой остановить экологическую катастрофу на Усманке

Фото с сайта Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора.

18 февраля активисты «Центра сохранения реки Усманка» отправили обращение в ЮНЕСКО по проблеме отравления реки сливами с территории Липецкой области. Они просят специалистов международной организации помочь остановить экологическую катастрофу.

В письме отмечается, что река Усмань (Усманка) - памятник природы федерального значения с 1998 года. На реке расположен созданный в 1927 году Воронежский биосферный заповедник имени Василия Пескова. Территория заповедника в 1985 году, как раз, была включена в список биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Ранее появилась петиция, направленная премьер-министру правительства России Михаилу Мишустину с призывом рассмотреть вопрос о выделении денег, чтобы по возможности свести до минимума последствия вредных сбросов в реку.

Напомним, об экологической катастрофе стало известно в конце января 2021 года. Специалисты отметили мутный черный цвет воды в Усманке, на берегах и подо льдом - скопления мертвой рыбы, а в воздухе - стойкий неприятный запах.

Проверка показала, что воду загрязняли очистные сооружения «Липецкоблводоканала» (предприятие оштрафовали на 43,4 миллиона рублей, деньги пока взыскивают) и ООО «Овощи Черноземья» (там проверка еще идет).