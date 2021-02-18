Воронежская компания решила не выплачивать зарплату уволившемуся сотруднику

После увольнения сотрудник «СГ-Трейдинг» остался и без положенных выплат, и без зарплаты за ноябрь 2020 года. Неизвестно, почему руководство компании, занимающейся торговлей моторным топливом, решило поступить так с экс-сотрудником. Но воронежец не растерялся и обратился в инспекцию труда.

- На основании выданного Гострудинспекцией предписания права работника полностью восстановлены, ему выплачена задержанная заработная плата и компенсация за ее задержку. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, - сообщили в ведомстве.