В Воронежской области синоптики прогнозируют морозы до -23 градусов

Сильные ночные морозы в ближайшие дни будут сменяться легкими дневными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Воронежские метеорологи сообщили, что в ночь на пятницу, 19 февраля, местами по области ожидают морозы до -23 градусов. Обычно аномально низкие температуры наблюдаются в Борисоглебском, Поворинском и Калачеевском районах. Не исключено, что там будет морознее, чем в среднем по области, и на этот раз.

Впрочем, температура в ночь на 19 февраля и без крайних значений и в Воронеже, и в области обещает быть весьма низкой – от -13 до -18 градусов. На выходных синоптики уже прогнозируют небольшое потепление – днем до -5…-9 градусов. При этом в субботу, 20 февраля, ночь будет морозной – до -17-ти, а в воскресенье, - уже до -12-ти. Однако тенденция к потеплению пока неустойчивая. В понедельник, 22 февраля, ночью опять обещают сильный мороз – до -17 градусов, днем на улице погода тоже будет бодрить – столбик термометра будет держаться в районе -8 градусов.