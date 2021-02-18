В Воронеже передали в суд дело о взятках заведующего кафедрой аграрного университета

За взятки на полмиллиона заведующий кафедрой агроуниверситета может сесть за решетку на восемь лет. Фото: из архива «КП»

Сотрудники прокуратуры Центрального района отправили в суд уголовное дело 42-летнего заведующего кафедрой экономического факультета Воронежского аграрного университета. Его обвиняют в 13 преступлений, подпадающих под ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия».

По версии следствия, с 2019 года по август 2020-го этот ученый муж получил от студентов, в том числе через посредников, более 500 тысяч рублей. Деньги ему платили за написание дипломных работ и их успешную защиту, а также беспроблемную сдачу отчетов по преддипломной практике и хорошие оценки на экзаменах.

Уголовное дело будут рассматривать в Центральном районном суде. Заведующему кафедрой грозит до восьми лет лишения свободы.