Стала известна ориентировочная дата открытия после пожара торгового центра «Лента» в Воронеже

Последствия пожара Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Торговый центр «Лента» на улице Домостроителей ориентировочно может открыться 19 февраля. По крайней мере, именно в этот день предварительно планирует возобновить работу местный филиал «Мои документы».

Напомним, в комплексе потребовались восстановительные работы после пожара. Вечером 14 февраля здание пришлось эвакуировать из-за сильного задымления на подземной парковке. Оказалось, что там загорелся автомобиль. Срок открытия после ЧП несколько раз уже переносили.

В пресс-службе МФЦ «Мои Документы» отмечают, что временное закрытие центра не повлияло на предварительную запись через сайт, мобильное приложение или call-центр. В качестве филиала для получения услуг по-прежнему необходимо выбирать филиал в Советском районе.

Пока до 19 февраля прием документов осуществляется в филиале АУ «МФЦ» в Коминтерновском районе по адресу: ул. Дружинников, 3 «Б». А выдача готовых документов в Ленинском районе по адресу: ул. 20-летия Октября, д. 123 (ТЦ «Европа»).