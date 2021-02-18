В Воронеже женщина, захотевшая заработать на продаже ингалятора, лишилась 30 тысяч рублей

Женщина, ставшая жертвой мошенника, обратилась за помощью к полицейским. Фото: из архива «КП»

50-летняя жительница Коминтерновского района разместила на сайте бесплатных объявлений информацию о том, что она продает ингалятор. Вскоре ей позвонил мужчина и заявил, что готов его купить. А потом попросил заполнить форму по доставке.

Женщина согласилась. Ей в «личку» мнимый покупатель скинул сообщения якобы от сервиса доставки. Она перешла по ссылке, заполнила все персональные данные своей банковской карты и ввела коды пришедших смс. А потом обнаружила, что с ее счета списали 30 тысяч рублей. Жертва мошенника обратилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). 18 февраля было еще четыре случая похожих афер. Доверчивые люди лишились в общей сложности 150 тысяч рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Полицейские дали простые советы, как обезопасить себя от аферистов, при покупке или продаже товаров в интернете:

1. Внимательно изучайте текст объявления и если в нем что-то не так, лучше не обращать на него внимание;

2. Встречу с продавцом/покупателем нужно назначать в безопасном и людном месте;

3. Не нужно давать предоплату и соглашаться на сомнительные условия сделки;

4. Нельзя передавать свои личные данные – паспорт, банковские карты и т.д.;

5. Не переходите по подозрительным ссылкам в сообщениях, по ним могут находиться вирусы;

6. Загляните в профиль продавца и посмотрите на его сделки.