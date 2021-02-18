Зооволонтеры призвали воронежцев отказаться от фотосессий с дикими животными

Фото состраницы сообщества Центр охраны животных "Наша природа" в соцсети "Вконтакте"

Волонтеры из Центра охраны животных «Наша природа» призвали воронежцев не пользоваться услугами фотографов, предлагающих сняться на память с дикими животными. На днях в сети запустили флешмоб, против популярной зимней забавы – фотосессий со снегирями.

- Людей завораживают сказочные кадры с пернатыми, но почти никто не задумывается, что на снимках птицы покалечены, - рассказали зоологи. - Недобросовестные владельцы птиц обрезают снегирям маховые перья на крыльях, чтобы те не смогли летать — стали «ручными». То, что птица замучена, говорят и другие нарушения покрова, слипшиеся перья, а также вялость, пассивность. Такое отношение приносит животному страдания и ведёт к его скорой гибели.

Вместо участия в фотосессии зоологи предлагают помочь в распространении этой информации. Как это сделать?

- Публикуйте фотографии счастливых, здоровых снегирей, - советуют волонтеры. - Ставьте хэштеги #ятыснегирь #снегирьздоровогочеловека. Рассказывайте в постах, почему вы поддерживаете акцию.