В Воронеже вновь поменялась схема движения маршрутного автобуса № 5

На время перекрытия моста на улице Ленина внесены изменения во временную схему движения автобусного маршрута № 5. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе мэрии. В городской администрации отмечают, что были учтены обращения граждан.

Теперь движение автобусов будет направлено с улицы Урицкого по улице Ленина, набережной Массалитинова, улице Степана Разина, проспекту Революции и далее по маршруту.

В обратном направлении - с проспекта Революции по улице Степана Разина, набережной Массалитинова, улицам Ленина, Урицкого и далее по маршруту.

Напомним, на виадуке у «Работницы» завершились работы по погружению трубошпунтованных свай, которые доставляли немало неприятностей жителям окрестных домов ощутимыми «землетрясениями».