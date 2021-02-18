Воронежца осудят за смерть упавшего на пенек и истекшего кровью соседа

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

ЧП произошло в Воронеже 28 ноября 2020 года. Пьяный мужчина поругался на улице с соседом прямо возле подъезда одной из многоэтажек. Они были в натянутых отношениях и тут представился случай объясниться. В итоге мужчина ударил соседа, от чего тот упал на пенек и ударился спиной, а лицом о землю.

Как сообщили в Советском райсуде 18 февраля, теперь мужчине предстоит ответить за смерть соседа. Воронежца обвинили в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

В результате несчастного случая у соседа констатировали закрытую травму живота – разрыв селезенки с кровоизлиянием в ее связки, брюшную полость и заднюю поверхность грудной клетки. Мужчина не стал обращаться в «скорую», отчего потерял много крови и на следующий день умер дома.