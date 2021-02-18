В Воронеже построят новую дорогу

Дорогу подрядчик должен построить за полгода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии сообщили о том, что в ближайшие дни объявят торги для определения подрядчика на строительство новой дороги для микрорайона Тенистый. Ее проект уже готов. Напомним, ее строительство должны начать уже в 2021 году.

- Дорога длиной почти три километра пройдет от улицы Тепличной мимо микрорайона «Гардарика» с выходом на проспект Патриотов в районе строительного гипермаркета. Она станет альтернативным выездом из Тенистого и разгрузит затрудненное сейчас движение, где на перекрестке с Тепличной люди могут подолгу стоять в пробках. Подрядчик должен будет построить дорогу за полгода с момента заключения контракта, – рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Заказчиком строительства выступит «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». В проекте дороги предусмотрели и переустройство надземных и подземных коммуникаций газо и водоснабжения и сетей связи.

– Мы сделаем и наружное освещение дороги, установим светофоры для пешеходов, высадим деревья, – добавил Вадим Кстенин.

Также в городской администрации сообщили о том, что в 2021 году положат асфальт на нескольких улиц в микрорайонах Боровое, Малышево и Подгорное, где сейчас нет твердого покрытия.