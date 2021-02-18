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Звезды

На второй день фестиваля «Чернозем» в Воронеж приедут ДДТ, Бутусов и СерьГа

Легендарные рокеры выступят на площадке перед ТРЦ «Град» 14 августа
Юрий КОЗЛОВ
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Второй день фестиваля обещает быть не менее звездным, чем первый.

Второй день фестиваля обещает быть не менее звездным, чем первый.

Фото: vk.com/chernozemrock

Организаторы рок-фестиваля «Чернозем», который будет проходить на одноименной площадке недалеко от ТРЦ «Град», объявили состав участников второго дня. 14 августа выступят одни из главных легенд русского рока – группы «ДДТ» и «Бутусов» (последняя, понятное дело, известна именем своего лидера – бывшего солиста «Наутилус Помпилиус»). Кроме того, на главной сцене будут представлены такие мощные коллективы как «СерьГа» и «Ундервуд», а также «Бригадный подряд» и «Эпидемия».

На малой сцене анонсировали выступления рок-групп «Комсомольск», «Буерак», «Мукка», «Биртман», «Гречка».

Напомним, в первый день фестиваля воронежцы смогут увидеть выступления рок-легенд «Алиса» и «Кипелов». Старт продажи билетов обещают уже скоро.

19 февраля организаторы обещают объявить состав групп, которые выступят в третий день фестиваля. Зрителям напомнили: все купленные ранее электронные билеты на «Чернозём-2020» будут действительны на новую дату. Бумажные будет нужно обменять на электронные до 14 марта. Инструкция по обмену, а также возврату для тех, кто желает сдать билеты, здесь

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