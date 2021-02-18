Эксперты рассказали, что влияет на рост инфляции в Воронежской области

Банк России

В январе Воронежская область инфляция сложилась на уровне 6,9%. Это на 0,1 процентных пункта меньше, чем в декабре прошлого года. Такие данные 18 февраля привели в воронежском отделении Банка России.

На уровень инфляции в нашем регионе, по мнению экспертов, оказали влияние факторы федерального уровня: ослабление рубля в прошлом году, увеличение издержек производителей, рост мировых цен на товарных рынках.

Но есть и региональные особенности. Январский прирост цен на некоторые продукты, например, на свинину, охлажденное и мороженое мясо птицы, куриные окорочка и яйца вызван, как считают аналитики, сокращением предложения со стороны производителей. В частности, это следствие различных болезней на некоторых производствах. Также оказало свое влияние удорожание кормов и ветеринарных препаратов с импортными составляющими.

На непродовольственном рынке в Воронежской области в январе из-за повышенного спроса на иностранные легковые автомобили и некоторые виды строительных материалов произошло подорожание этих товаров.

Годовая инфляция в сфере услуг в регионе в январе заметно снизилась. В частности, за счет того, что в этом году проведена менее существенная, чем прежде, индексация взносов на капремонт. Сказалась и вызванная конкуренцией оптимизация тарифных планов сотовых операторов.

- По прогнозу Банка России, пик годовой инфляции придется на начало весны, после чего начнется плавное снижение. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем, - сообщают эксперты.