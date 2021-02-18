В Воронеже пройдет традиционный лыжный марафон памяти Юрия Лопатина

Афиша соревнований

21 февраля на базе спортивного комплекса «Олимпик» состоится уже XXXVIII лыжный марафон памяти Юрия Лопатина». С 2009 года это соревнование является этапом кубка «Лыжные марафоны России».

Так как риск распространения новой коронавирусной инфекции остается, участвовать в марафоне могут спортсмены от 19 до 64 лет.

- Обязательным для спортсменов в этом году является предоставление в главную судейскую коллегию Мероприятия сведения о тестировании на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) с получением результата не ранее 3-х календарных дней до начала проведения спортивных соревнований, - сообщили в пресс-службе мэрии.

По вопросам участия в марафоне можно обращаться в оргкомитет соревнований по телефону: +7 (473)253-87-18 или по электронной почте: sdusshor12@yandex.ru