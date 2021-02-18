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Общество

Число привитых от коронавируса в Воронежской области на 18 февраля: первую часть вакцины получили более 63 тысяч человек

Для сравнения: количество заразившихся в нашем регионе с момента начала эпидемии почти такое же – их сейчас 64,7 тысяч
Юрий КОЗЛОВ
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Вакцинация в Воронежской области набирает темпы.

Вакцинация в Воронежской области набирает темпы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев огласил свежие данные по вакцинированию жителей региона от коронавируса. По сведениям на утро четверга, 18 февраля, первую часть прививки получили 63 525 наших земляков. Из них 12 510 сделали и второй укол, который, как известно, делается через некоторый промежуток времени. Только после него наступает максимальная эффективность вакцины.

Глава области отметил, что число получивших первую часть вакцины уже приближается к общему количеству заразившихся с начала эпидемии. Их, по последним данным, 64 756.

Напомним, 13 февраля в Воронежскую область привезли очередную партию «Спутник V». Всего медикам региона передали уже 90 862 дозы этой вакцины. Уколы можно сделать в 32 районных больницах, 14 поликлиниках Воронежа, 2 областных больницах, 4 ведомственных и 1 частной медорганизации. Полный перечень пунктов вакцинации можно найти на сайте облздрава.