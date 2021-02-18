В Воронежской области за неделю более 2 тысяч человек получили травмы из-за гололеда

фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

За прошедшую неделю, с 11 по 17 февраля, с травмами различного характера в медучреждения Воронежской области обратились 4 111 человек. Из них 2 886 – непосредственно в Воронеже. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Из-за гололеда пострадал 2 150 жителей региона. Примечательно, что именно на прошедшей неделе воронежцам пришлось столкнуться с последствиями ледяного дождя. 12 февраля Воронеж превратился в огромный каток.

Госпитализация понадобилась 203 пациентам. В тот день, например, поскользнувшись на льду, сотрудница АО «Электросигнал» получила тяжелую травму головы.

Для сравнения неделей раньше, с 4 по 10 февраля, на льду травмы получил 1531 житель региона.

Также за период с 11 по 17 февраля зарегистрировано 11 случаев обморожений и четыре случая переохлаждений. Еще один обратившийся пострадал от падения обледенений.