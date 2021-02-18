В Воронеже грабитель напал на мужчину и сорвал с него золотую цепочку

Задержанному рецидивисту грозит до семи лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

На днях на улице Лизюкова Коминтерновского районе на 45-летнего мужчину, шедшего в магазин, напал незнакомец. Он ударил прохожего в плечо и сорвал золотую цепочку. Ограбленный мужчина написал заявление в полицию.

Оперативники вскоре вышли на след преступника. Им оказался ранее судимый за похожие преступления 33-летний житель Воронежа. Он признал свою вину и заявил, что цепочку сдал в ломбард в Северном микрорайоне.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Задержанному рецидивисту грозит до семи лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.