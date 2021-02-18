Под Воронежем надолго отправили в колонию саратовского наркокурьера

У курьера при обыске нашли крупную партию наркотиков. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Рамонский районный суд вынес приговор 37-летнему жителю Саратовской области. Его поймали с крупной партией наркотиков.

По данным следствия, с мая 2020 года этот мужчина был наркокурьером Он получал от неустановленного мерзавца сведения о спрятанных в тайниках наркотиках и психотропных веществах. А также указания, куда привезти или где перепрятать ту или иную партию смертоносной отравы. Орудовал он и в Воронежской области.

В начале июня 2020 года наркокурьеру сообщили о месте расположения «тайника» в Рамонском районе, куда он отправился на своей машине. В указанном месте достал «закладку» с психотропным веществом, которую положил в свою сумку. В тот же день саратовца задержали полицейские. Во время обыска у него нашли амфетамин и мефедрон общей массой 187,8 граммов, что является крупным размером.

Суд приговорил наркокурьера к 10 годам колонии строгого режима.