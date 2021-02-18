В Воронеже трое суток будет идти облава на пьяных водителей

Любителей выпить за рулем ждут тяжелые дни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ГИБДД Воронежа объявили о массовых проверках водителей на возможное алкоголическое или наркотическое опьянение с 18 по 20 февраля. Места, где их проведут, конечно, не сообщают.

Неравнодушных жителей Воронежа просят, если они увидели водителя, ведущего себя неадекватно, позвонить в дежурную часть по телефонам 269-61-02 (круглосуточно) или 02 или обратиться к ближайшему экипажу ДПС.

Водителям, любящим принять на грудь перед тем, как сесть за руль, напоминают, что им грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. А тем, кто попался не первый раз, «светит» уже уголовное дело.