В Воронежской области нашли мужчину, 15 лет бегавшего от своей семьи, живущей в Магнитогорске

Дело мужчины, 15 лет бегавшего от своей семьи, рассмотрят в Калачеевском районном суде. Фото: с сайта Калачеевского районного суда.

48-летний житель Калачеевского района стал ответчиком по иску управления пенсионного фонда РФ в городе Магнитогорске Челябинской области. В 2005 году мужчина неожиданно убежал из семьи. Да так, что его не могли найти. В результате беглеца признали пропавшим без вести. Нашли его только в 2020 году.

За прошедшие 15 лет из денег Пенсионного фонда сыну 48-летнему мужчины перечислили около 400 тысяч рублей. Деньги шли на пенсию и федеральную социальную доплату, положенную ребенку, лишившемуся отцу. А когда оказалось, что тот жив-здоров, юристы фонда подали иск о взыскании этой суммы с горе-папаши.

Иск рассмотрят в Калачеевском районном суде. Заседание по этому делу назначили на 19 февраля.