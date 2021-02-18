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Общество

В Воронежской области матери троих детей чиновники отказали в бесплатном земельном участке

Его выделили только после вмешательства прокуратуры
Артем ИЛЬИН
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Добиться выделения земельного участка многодетной семье удалось только после вмешательства прокуратуры.

Добиться выделения земельного участка многодетной семье удалось только после вмешательства прокуратуры.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сотрудники Лискинской межрайонной прокуратуры обнаружили грубое нарушение прав многодетной семьи. Проверяя жалобу, они выяснили, что мать трех детей в ноябре 2019 года обратилась в администрацию поселка городского типа Давыдовка с заявлением. В нем она просила предоставить ей земельный участок бесплатно, на что имела право по закону.

Однако чиновники долго не принимали решения по заявлению. И в реестр жителей Дадыдовки, имеющих право на земельный участок, по загадочным причинам эта семья включена не была.

Сотрудники прокуратуры внесли представление главе администрации Давыдовки с требованием устранить нарушение закона. В результате виновный чиновник привлечен к дисциплинарной ответственности. А многодетной семье бесплатно выделили земельный участок площадью 1200 квадратных метров.