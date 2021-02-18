В Воронежской области за сутки скончалось 28 пациентов с коронавирусом

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области вновь возобновилась высокая смертность пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки медикам не удалось спасти жизни еще 28 человек. Хотя в последние дни их количество значительно уменьшалось – до 3-5 человек.

Как рассказали в региональном оперштабе в четверг, 18 февраля, всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировали уже 2142 летальных случая.

Также увеличилось число пациентов, у которых выявили опасную болезнь. За сутки ковид подтвердился у 345 воронежцев. Общее число заболевших почти за год выросло до 64 756 человек.

Также положительная статистика по выздоровевшим. Ковид смогли победить за сутки 367 воронежцев.