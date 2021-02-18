Эксперты рассказали, на что жители Воронежской области чаще всего отвлекаются во время работы

Представительниц прекрасного пола во время работы больше всего хочется отвлечься на соцсети. Фото: Василий Вахрин

Аналитики службы онлайн-рекрутинга HeadHunter выяснили в ходе опроса, но что жители Воронежской области чаще всего отвлекаются во время работы. Специалисты пообщались с 6 479 нашими земляками. 3141 из них на данный момент работают, остальные находятся в поиске места занятости.

Оказалось, что в часы, которые должны быть заняты трудовой деятельностью, 36 процентов воронежцев сейчас или в недавнем прошлом неформально общались с коллегами. На втором месте среди причин, отвлекающих от работы, чтение новостных лент. Им уделяют внимание 29 процентов опрошенных. На третьем месте социальные сети. В них погружаются, забывая обо всем, 21 процент участников опроса. Еще 13% отвлекают домашние дела. Многие успевают почитать книги или оформить покупки на сайтах.

Лишь около 23% работников практически никогда не отвлекаются. Чаще всего это сотрудники банковской сферы, логистики и медицины.

Больше всего занятиям, не связанным с работой, уделяют время представители сферы закупок, строительства и управления персоналом. Чтением новостей заняты более половины юристов и около 60% сотрудников масс-медиа. Домашними делами часто увлечены работники искусства, IT-сферы и специалисты сферы маркетинга.

Аналитики выяснили, что мужчины чаще женщин (13% и 8%) смотрят сериалы в рабочее время и чаще читают новости (42% против 32%). А женщины больше отвлекаются на соцсети.

Реже всего отлынивают от работы жители Воронежской области старше 45 лет. А вот молодые люди от 18 до 24 лет больше всех остальных уделяют время просмотру новостей в интернете и соцсетям.