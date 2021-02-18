Воронежцев предупредили о возможных сбоях в работе телевидения и радио

Из-за солнечной интерференции изображение может пропадать на 15 минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за влияния Солнца на спутники связи, называемого интерференцией, могут возникать помехи, отражающиеся на приеме теле- и радиосигналов. У жителей Воронежской области вероятны проблемы с телевещанием с 21 февраля по 15 марта с 12.02 до 13.05.

Большинство пользователей цифрового ТВ, скорее всего, не заметят изменений в качестве изображения. Но нельзя исключать периодическое кратковременное «замерзание» картинки, распад на пиксели, полное пропадание. Длится это недолго, от нескольких секунд до 15 минут. Помехи могут возникнуть на телеканалах цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 и радиоканалов «Радио России», «Маяк» и «Вести-FM».

Интерференция случается тогда, когда Солнце оказывается ровно позади спутников связи. Суть явления в том, что дневное светило — мощный источник радиоволн. «Солнечное вещание» на одной линии со спутником связи и принимающей земной станцией может перебить телесигнал. Это явление проще всего представить через аналогию: если позади свечи включить прожектор, свеча станет незаметна в потоке света. Расположение Солнца на прямой линии со спутником связи и земной приемной станцией длится несколько минут, затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».