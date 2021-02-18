Видео задержания сторонников неонацистской группировки 18 февраля 2021 года опубликовала ФСБ

Скриншот видео задержания, ФСБ России

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания сторонников украинской неонацистской организации «МКУ». Четверых молодых людей подозревают в разжигании национальной розни. Трое уже стали фигурантами двух уголовных дел по (п. «в» ч.2 ст.282 УК РФ). Уголовные дела соединили в одно производство.

На кадрах видно, что молодчиков силовики "накрыли" в одной их квартир. В их жилищах нашли не только одежду с символикой, но и нацистские книги.

При обысках (а из было более 10) у них изъяли холодное оружие, запрещенную литературу и символику националистических организаций. Также у них нашли трафареты с националистическими высказываниями, которые они наносили с помощью аэрозольной краски на стены многоэтажек в Воронеже в Левобережном и Коминтерновском районе.

Кроме того, были изъяты мобильные устройства. С помощью них они передавали информацию.

Сейчас в Ленинском районом суде начались слушания по избранию им меры пресечения. Молодым людям – 18, 19, 26 и 33 года.