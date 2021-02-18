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Видео задержания сторонников неонацистской группировки 18 февраля 2021 года опубликовала ФСБ

При обысках у них изъяли холодное оружие, запрещенную литературу и националистическую символику
Ирина ШАБАНОВА
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Скриншот видео задержания, ФСБ России

Скриншот видео задержания, ФСБ России

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания сторонников украинской неонацистской организации «МКУ». Четверых молодых людей подозревают в разжигании национальной розни. Трое уже стали фигурантами двух уголовных дел по (п. «в» ч.2 ст.282 УК РФ). Уголовные дела соединили в одно производство.

На кадрах видно, что молодчиков силовики "накрыли" в одной их квартир. В их жилищах нашли не только одежду с символикой, но и нацистские книги.

При обысках (а из было более 10) у них изъяли холодное оружие, запрещенную литературу и символику националистических организаций. Также у них нашли трафареты с националистическими высказываниями, которые они наносили с помощью аэрозольной краски на стены многоэтажек в Воронеже в Левобережном и Коминтерновском районе.

Кроме того, были изъяты мобильные устройства. С помощью них они передавали информацию.

Сейчас в Ленинском районом суде начались слушания по избранию им меры пресечения. Молодым людям – 18, 19, 26 и 33 года.

Криминал