В Воронеже началось заседание по избранию меры пресечения членам нацистской группировки

Фото – Ленинский райсуд Воронежа

Ленинский районный суд начал первое заседание по избранию меры пресечения четырем членам нацисткой группировки. Слушания проходят по каждому фигуранту отдельно. Об этом сообщили в Ленинском райсуде сегодня, 18 февраля.

С ходатайством об избрании меры пресечения обратился следователь регионального СУ СК по Воронежской области. Первым решение примут по Роману Г., 26 лет.

Четверых членов банды, задержанных в Воронеже, подозревают в экстремистском преступлении. Трое уже стали фигурантами двух уголовных дел о разжигании межнациональной вражды и унижении достоинства человека и группы лиц по признакам национальности (п. «в» ч.2 ст.282 УК РФ). Их соединили в одно производство. Четвертый – мужчина 26 лет, который на фото, еще подозревается в избиении 19-летнего парня в Воронеже. Это дело тоже объединили с предыдущим.

Банда орудовала с начала 2020 года в Воронеже. при обысках у них нашли листовки, мобильные устройства и оружие. По данным ФСБ, они могут быть причастны к украинской неонацистской группы «МКУ»