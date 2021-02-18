Стал известен график работы почты в Воронежской области на праздники

Для работников почты полностью выходным днем будет только 23 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стал известен график работы почтовых отделений Воронежской области на праздники (как известно, на День защитника Отечества в этом году приходится несколько выходных). 20 февраля они закроются на час раньше. 21 и 24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику, а 22 февраля – часть по расписанию субботы, остальные по расписанию понедельника. 23 февраля станет выходным.

Уточнить график работы почтовых отделений можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении. Установить приложение можно по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr.