Из воронежского водохранилища достали затонувший «Лексус»

Фото – группа мой и твой Воронеж, соцсети

Из Воронежского водохранилища достали утонувший в полынье два дня назад «Лексус». Его владелец решил в мороз 15 февраля испробовать экстремальное вождение и выехал на лед. Инцидент произошел у дома № 25б по улице Маршала Одинцова в Железнодорожном районе. Корка льда не выдержала, и дорогая иномарка ушла под воду. Сейчас ее достали. Фото появилось в группе «Мой и твой Воронеж» сегодня, 18 февраля.

Силы МЧС к ее поднятию из воды не привлекались. Хозяин машины сам нанимал сторонние организации для поднятия авто. Но транспортное средство, как видно на фото, сильно пострадало.

В комментариях к посту воронежцы гадают, что теперь с ней делать: то ли на металлолом сдать, то ли ремонтировать за бешенные деньги.

Напомним, ЧП произошло в понедельник, 15 февраля около семи вечера. Водитель каким-то чудом успел выскочить из машины и не пострадал. Приехавшие на место происшествия спасатели лишь развели руками – авто ушло на глубину, а поскольку в нем не было людей, то и доставать его пришлось автовладельцу за свой счет.