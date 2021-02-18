Роприроднадзор проведет проверку департамента природных ресурсов по жалобе воронежских охотников

Воронежские охотники обратились в межрегиональное управление Росприроднадзора с просьбой проверить законность действий департамента природных ресурсов и экологии по выдаче разрешений владельцам оружия на регулирование численности лис. Напомним, в начале февраля в области разгорелся скандал, когда охотники не смогли получить таких разрешений. Как пояснили в департаменте: все разрешения в течение часа раздали 24 заявителям.

17 февраля в управлении Росприроднадзора прошло совещание с охотниками, которые рассказали о нарушении их прав на получение разрешений на отстрел лис. По мнению владельцев оружия, документы могли быть выданы с отклонением от установленных законом и подзаконными нормативно-правовыми актами процедур.

Учитывая, что регулирование численности охотничьих ресурсов относится к полномочиям Российской Федерации, которые передаются для осуществления органам государственной власти регионов, эти факты требуют тщательной проверки. Которую и намерены в ближайшее время провести сотрудники Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора.