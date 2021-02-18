СК опубликовал видео с уликами после задержания националистов в Воронеже 18 февраля 2021

Фото – скриншот видео СУ СК по Воронежской области

У задержанных в Воронеже членов банды экстремисткой организации нашли листовки с текстами, разжигающими межнациональную рознь и мобильные устройства. Перед этим силовики региона провели более 10 обысков в их жилищах. Видео предоставило следственное управление СКР по региону 18 февраля.

Пока среди задержанных четверо членов банды. Мужчинам – 18, 19 и 33 года. Трое из них проходят фигурантами по двум уголовным делам о разжигании межнациональной вражды и унижении достоинства человека и группы лиц по признакам национальности (п. «в» ч.2 ст.282 УК РФ). Их соединили в одно производство. Четвертый – мужчина 26 лет – еще подозревается в избиении 19-летнего парня в Воронеже. Это дело тоже объединили с предыдущим.

По предварительным данным, банда орудовала с начала 2020 года в Воронеже. Создал ее 19-летний парень. В апреле он изготовил трафарет с экстремисткой надписью и аэрозолем со своим 33-ллетним приятелем наносил ее на дома в разных районах областного центра.

Следователи направили в суд ходатайства об избрании в отношении четверых подозреваемых мер пресечения. Сейчас они также устанавливают причастность других лиц к этому делу.