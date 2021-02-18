Директора воронежского психинтерната оштрафовали за нарушение коронавирусных правил

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Борисоглебский райсуд оштрафовал директора местного психоневрологического интерната Анатолия Касьянова за вспышку коронавируса. Глава учреждения должен заплатить 50 тысяч рублей в госказну. Это следует из документов суда.

Интернат находится в поселке Водострой. Ранее там было зафиксировано четыре случая заболевания коронавирусом. После этого с ревизией нагрянули сотрудники Роспотребнадзора. Как следует из судебного постановления, проверка проходила в январе 2021 года. Санврачи выяснили, что среди заболевших была медсестра отделения милосердия. Первые два теста на коронавирус, которые она сдала, показали отрицательный результат, а третий, подтвердил заболевание. При этом женщину не сразу отправили домой, а она доработала свою смену.

Рооспотребнадзор также нашел и другие нарушения – у раковин отсутствовали жидкое мыло с дозатором и антисептик; в учреждении не было запаса антисептиков; уборочный инвентарь хранился не упорядоченным, а на ёмкостях с дезинфицирующим средством не было даты наведения раствора.

Суд признал виновным директора интерната в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ).

Ранее вспышку коронавируса фиксировали еще в нескольких интернатах и домах инвалидов в области. Директорам также были назначены штрафы.