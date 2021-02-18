В Воронеже 21-летний парень выпал из окна 7 этажа

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже молодой человек выпал из окна 7 этажа одного из многоквартирных домов на улице Владимира Невского. Трагедия произошла в 10 утра 11 февраля. Об этом сообщил источник, близкий его семье. Парень погиб на месте, до приезда скорой.

Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. На теле молодого человека были обнаружены телесные повреждения, характерные для падения.

Назначены судмедэкспертизы для установления точной причины смерти, проводятся опросы очевидцев.

Это не единичный случай в Воронеже в феврале.

13 февраля, на улице Революции 1905 года в Воронеже примерно в 17 часов, предположительно, с балкона своей квартиры на третьем этаже выпала 89-летняя женщина.

Ведется следствие по ЧП, которое случилось 8 февраля. Прохожие обнаружили тело 23-летней девушки под окнами многоэтажки на улице Шишкова. Предположительно, она выпала с общего балкона 16 этажа.

Ранее в микрорайоне Шилово случилась трагедия. 20-летний студент выпал из окна многоэтажки и попал на коляску с полугодовалым малышом. Оба скончались. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».