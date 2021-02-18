Билеты на спектакль Большого театра в Воронеже будут стоить от 1000 до 6000 рублей

Михаил Бычков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков рассказал подробности спецпроекта одиннадцатого форума искусств, который пройдет раньше основной программы. 16 и 17 апреля в театре оперы и балета покажут балет Большого театра "Укрощение строптивой". Продажа билетов на него стартует 20 февраля.

- Проект дорогой. Стоить билеты будут 1000-6000 рублей. Мы и так сэкономим на привозе столичных музыкантов: играть на спектаклях Большого театра будет Воронежский симфонический оркестр, он уже готовится. Но за пультом будет стоять дирижер Большого театра Алексей Репников, - сообщил Михаил Бычков. - На эти спектакли будут продаваться билеты по 100% рассадке. Губернатор уверен, что устойчивый тренд на снижение заболеваемости позволит посмотреть «Укрощение строптивой» всем желающим.

Напомним, основная часть 11-го Платоновфеста пройдет с 3 по 20 июня по четырем направлениям - театр, музыка, выставки, литература. Программу объявят в ближайшее время.