XI Платоновский фестиваль пройдет с 3 по 20 июня

Михаил Бычков Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Одиннадцатый Платоновский фестиваль пройдет в Воронеже с 3 по 20 июня. В программе будет по-прежнему четыре направления - театр, музыка, выставки, литература, об этом сообщил худрук форума искусств Михаил Бычков.

Но первое событие Платоновфеста предварит основную часть: в апреле воронежцам покажут спецпроект - балет "Большого театра "Укрощение строптивой".

Основную программу форума искусств дирекция Платоновфеста объявит в ближайшее время.

Билеты на "Укрощение строптивой" начнут продавать с 20 февраля, на остальные события форума - с 20 марта.