В Воронежской области мужчину за пьяную езду посадили в колонию на 3,5 года

В Богучарском районном суде рассмотрели уголовное дело 27-летнего местного жителя. В феврале 2019 года он уже получил условный срок за неоднократное управление машиной в пьяном виде. В сентябре и ноябре 2020-го он еще раз порулил, будучи навеселе. За что в январе 2021-го получил новый условный срок – на этот раз на два года с таким же испытательным сроком.

16 февраля состоялось очередное заседание суда – мужчина не утерпел, снова сел за руль пьяным и опять был пойман. На этот раз ему дали уже реальный срок – 3,5 года колонии общего режима.