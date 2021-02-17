В Воронежской области женщину лишили статуса депутата

Требование прокуратуры депутаты решили удовлетворить. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В среду, 17 февраля, на заседании Совета народных депутатов Гороховского сельского поселения Верхнемамонского района рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Валентины Черных. Сделали это, реагируя на представление прокурора.

Поводом для такого решения стали результаты проверки надзорного ведомства. Оказалось, что депутат четыре месяца с момента избрания не предоставляла сведения о доходах, расхода и имуществе, нарушив требования законов о противодействии коррупции.

Решением Совета полномочия депутата Черных были досрочно прекращены.