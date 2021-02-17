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Общество

В Воронежской области женщину лишили статуса депутата

Валентина Черных не предоставляла сведения о доходах
Артем ИЛЬИН
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Требование прокуратуры депутаты решили удовлетворить.

Требование прокуратуры депутаты решили удовлетворить.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В среду, 17 февраля, на заседании Совета народных депутатов Гороховского сельского поселения Верхнемамонского района рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Валентины Черных. Сделали это, реагируя на представление прокурора.

Поводом для такого решения стали результаты проверки надзорного ведомства. Оказалось, что депутат четыре месяца с момента избрания не предоставляла сведения о доходах, расхода и имуществе, нарушив требования законов о противодействии коррупции.

Решением Совета полномочия депутата Черных были досрочно прекращены.