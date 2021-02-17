Воронежский «Буран» в последнем матче сезона был разгромлен пензенским «Дизелем»

Матч в Пензе «Дизель», претендовавший на место в первой тройке ВХЛ по итогам регулярного чемпионата, начал ударно. Давление на ворота воронежцев все возрастало. Дрогнули «ураганные» на 14 минуте, когда Антон Андриянов «распечатал» ворота Захара Виноградова. А на 17-й Никита Ли еще больше упрочил преимущество пензенцев. После его точного броска счет стал 2:0.

Во втором периоде игра не особо изменилась – шла она по-прежнему, по сути, в одни ворота. Только вот «Дизель» долго не мог забить. И все же на 39 минуте партнеры вывели Виталия Люлько уже на верный бросок в опустевший угол – 3:0.

В финальной трети матча надежду «Бурану» подарил курьезный гол в большинстве – шайба рикошетом от ноги Александра Шепилова нашла путь в сетку – 3:1. Случилось это на 49 минуте, а на 52-й наброс Михаила Патрикеева превратился в гол – 4:1. «Ураганные» не смирились, даже сняли вратаря задолго до конца периода. Однако добились этим только пятой пропущенной шайбой – дублем отметился Никита Ли – 5:1.

«Буран» финишировал в регулярном чемпионате на 24 месте (третьем с конца) с 37 очками. Сезон в который уже раз можно назвать провальным. Ну а «Дизель» в «регулярке» стал третьим с отличными перспективами в плей-офф.