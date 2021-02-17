Губернатор пообещал дать новые квартиры жителям аварийных домов Воронежской области до конца 2022 года

Александр Гусев уверен, что дополнительные деньги позволят быстрее расселить людей из аварийного жилья. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В среду, 17 февраля, губернатор Александр Гусев в Москве подписал дополнительное соглашение между региональным правительством и Фондом содействия реформированию ЖКХ, являющемуся госкорпорацией. Этот документ предусматривает финансирование со стороны столичной структуры расселения всего аварийного жилья Воронежской области, признанного таковым не позже 1 января 2017 года.

- Мы обязуемся досрочно, до 31 декабря 2022 года, завершить региональную программу переселения граждан из подобного аварийного жилья, - пообещал Александр Гусев.

Генеральный директор Фонда ЖКХ Константин Цицин конкретизировал последствия заключения соглашения:

- Около двух тысяч граждан, проживающих в аварийных домах в Воронежской области и признанных непригодными для проживания в срок до 1 января 2017 года, переедут в новые квартиры на два года раньше, чем было запланировано.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин добавил, что все новое жилье должно быть энергоэффективным.

Всего в Воронежской области собираются переселить 3,39 тысяч человек, живущих в домах, находящихся в бедственном состоянии, площадью 53,22 тысячи квадратных метрах.