Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Нововоронеже полицейские поймали водителя, не оплатившего 52 штрафа

Он должен государству 46 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Мужчина, если хочет получить машину назад, должен оплатить все штрафы.

Мужчина, если хочет получить машину назад, должен оплатить все штрафы.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники ДТП Нововоронежа в ходе совместной со служебными приставами проверки остановили «Фольксваген Пассат». Они проверили по базе данных и выяснили, что 34-летний водитель иномарки не оплатил 52 штрафа за нарушение правил на 46 тысяч рублей.

- Судебные приставы эвакуировали «Фольксваген» на штрафстоянку. Чтобы вернуть машину, водителю придется оплатить все долги. Часть штрафов он оплатил на месте, где остановили его автомобиль, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.