В Нововоронеже полицейские поймали водителя, не оплатившего 52 штрафа

Мужчина, если хочет получить машину назад, должен оплатить все штрафы. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники ДТП Нововоронежа в ходе совместной со служебными приставами проверки остановили «Фольксваген Пассат». Они проверили по базе данных и выяснили, что 34-летний водитель иномарки не оплатил 52 штрафа за нарушение правил на 46 тысяч рублей.

- Судебные приставы эвакуировали «Фольксваген» на штрафстоянку. Чтобы вернуть машину, водителю придется оплатить все долги. Часть штрафов он оплатил на месте, где остановили его автомобиль, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.