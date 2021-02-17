В Воронеже следователи проверяют информацию о выселении инвалида второй группы из его единственного жилья

Инвалид утверждает, что мошенники подделали его подпись. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники Следственного комитета объявили о начале доследственной проверки сообщения о том, что в Воронеже пенсионера, являющегося инвалидом второй группы, выселили из его квартиры. Другой у мужчины нет. Инвалид утверждает, что аферисты лишили его жилья, подделав его подпись на состряпанных ими документах.

- В рамках проверки будет дана правовая оценка сложившейся ситуации, Наши сотрудники поговорят с инвалидом и иными лицами, имеющими отношение к этой ситуации, изучат документы. По результатам проверки решат, возбуждать уголовное дело или нет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.