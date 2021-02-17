В Воронеже на 12 часов перекроют улицу на левом берегу

Движение будет закрыто до утра 18 февраля. Фото: из архива «КП»

В мэрии сообщили о перекрытии улицы Ржевской, расположенной в Левобережном районе. На участке от дома № 17 до перекрестка с улицей Тверской уже с 19.00 проехать нельзя. Перекрытие продлится до 7.00 четверга, 18 февраля.

Движение закроют, чтобы дать спокойно потрудиться специалистам ООО «Квант». Они будут ремонтировать электрический кабель подстанции.

Водителям, которые привыкли ехать через этот участок, стоит задуматься о маршрутах объезда.