В Воронеже на Северном мосту столкнулись четыре машины

Машины образовали такой вот "паровозик". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 17 февраля, в 15.30 на Северном мосту недалеко от дома № 1 на улице Остужева столкнулись четыре машины: «Мицубиси-Лансер», «Ниссан-Альмера», «Форд-Фокус» и «Лада-Гранта». Все они ехали друг за другом. Вот и образовался «паровозик».

Машины получили механические повреждения. «Ниссаном» и «Мицубиси» рулили ровесники – молодым людям по 25 лет, «Ладой-Грантой» - 28-летний мужчина, а «Фордом» - 49-летняя автоледи. Так вот, никто из них серьезных травм не получил.

Ремонт нужен, но на первый взгляд, не супердорогой. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Сразу после аварии на Северном мосту образовалась большая пробка. Сейчас, судя по данным специализированного сервиса Яндекса, она рассосалась.