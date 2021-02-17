Воронежский облздрав опроверг, что смерть хирурга произошла из-за коронавируса

По информации Бобровской районной больницы, хирург Александр Антоньев не работал с пациентами с подтвержденным коронавирусом. Доказательств, подтверждавших бы это, пока нет. Хотя ранее его имя появилось в «Списке памяти» погибших от коронавируса медиков.

Как сообщили «КП-Воронеж» 17 февраля в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, лабораторное исследование его биоматериала на COVID-19 показало отрицательный результат.

- Поэтому данный случай не попадает под действие Указа Президента РФ от 06.05.2020г. №313 « О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников», - отметили в облздраве.

Ранее был похожий случай: в неофициальном перечне появилось имя Маргариты Талашко. Ей было 53 года. Она работала в Воронежской городской клинической поликлинике №7. Однако позже облздрав опроверг информацию о смерти медсестры от COVID-19 .

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении врачам, лечащим пациентов с коронавирусом, страховых гарантий. В случае смерти в результате заражения семья медика получает выплату в 2,7 миллиона рублей.