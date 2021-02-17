В Воронежской области скончался работник, которого лошадь ударила копытом

В Воронежской области скончался рабочий племенного завода, которого на днях лошадь ударила копытом. О смерти мужчины 17 февраля сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Воронежской области.

Продолжается расследование несчастного случая. Инцидент произошел в здании телятника. Не известно, почему животное так отреагировало на сотрудника, но удар лошади пришелся прямиком в живот. Мужчина получил тяжелые повреждения. К сожалению, медикам не удалось его спасти.

Ранее мы рассказывали, что, поскользнувшись на льду, сотрудница АО «Электросигнал» получила тяжелые травмы. Она упала и ударилась головой об лед.