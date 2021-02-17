В Воронеже малышу с редким врожденным пороком сердца потребовалась повторная операция

Мальчик появился на свет в перинатальном центре клинической больницы №1 (ВОКБ №1) в конце апреля 2020 года. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В 2020 году мы рассказывали, как воронежские кардиохирурги спасли ребенка с редким врожденным пороком сердца. В перинатальном центре ВОКБ №1 провели сложную реконструктивную операцию спустя всего 23 дня после рождения мальчика. Период восстановления дался малышу нелегко, но он показал себя бойцом, и уже на 10-й день после операции ему сняли швы. Реабилитацию ребенок прошел в Воронежской областной детской больнице №1.

Однако в январе 2021 года плановое обследование показало необходимость повторной операции. Она состоялась в конце января. Кардиохирурги выполнили коррекцию порока и необходимую пластику. Сейчас малыш идет на поправку и готовится к выписке.

- За прошедший год кардиохирурги региона провели 147 операций на сердце детям, включая 96 вмешательств по коррекции врожденных пороков сердца, - прокомментировал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В региональном департаменте здравоохранения сообщают, что из 147 операций 52 приходятся на детей в возрасте до 3 лет, из которых 46 - малыши до года.