Воронежский «Факел» сыграл вничью с астраханским «Волгарем»

Воронежцы и астраханцы на этот раз голов друг другу не забили. Фото: с сайта ФК "Факел"

В условиях строгой секретности прошел очередной предпоследний контрольный матч «Факела» перед возобновлением первенства ФНЛ в Сочи. Трансляцию игры на официальном сайте не вели. Как сообщили, из-за тяжелых погодных условий, а также из-за требований соперников.

Впрочем, судя по счету, матч с астраханским «Волгарем» феерическим назвать трудно. Команды так и не смогли ни разу поразить ворота друг друга – 0:0.

Пока «Факел» в матчах, проводимых в зимний перерыв, не проигрывает – пять побед и три ничьи.

Последний контрольный матч воронежская команда проведет с весьма серьезным противников – минским «Динамо». Игра состоится в Сочи 20 февраля. Начнется она в 17.00.