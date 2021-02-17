В Воронеже задержали грабителей, когда они пытались вытащить сейф из магазина

Ночью 12 февраля к складу одного из магазинов в переулке Кленовый подъехал на автомобиль «Хонда Цивик». Из него вышли трое мужчина и монтировкой взломали рольставни, затем сломали замок на окне отверткой и залезли в помещение.

Там они нашли сейф, вернее сказать, просто металлический ящик, в котором лежали 350 тысяч рублей. Вот только скрыться преступники не успели, их задержали на месте преступления оперативники.

Грабителями оказались трое ранее судимых воронежцев в возрасте от 36 до 45 лет.

- Денежные средства изъяты. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается причастность задержанных к аналогичным преступлениям, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.